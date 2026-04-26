L' Ostiamare torna in serie C | festa in piazza e appuntamento al Campidoglio

L'Ostiamare torna in Serie C dopo aver conquistato la promozione. La squadra ha ricevuto il riconoscimento pubblico con una festa in piazza, mentre i rappresentanti del club si sono recati al Campidoglio. La promozione segna un traguardo importante per il club, che ora si prepara a disputare il prossimo campionato professionistico. La squadra ha concluso la stagione con risultati positivi e festeggiamenti ufficiali.

L'Ostiamare torna tra i professionisti e scrive una delle pagine più belle della propria storia sportiva del club. Dopo 35 anni di attesa, il club biancoviola conquista la promozione in Serie C, centrando il primo posto nel girone F di Serie D con un turno d'anticipo. Decisiva la vittoria per 1-0 contro il Termoli, unita al mancato successo dell'Ancona sul campo dell'Aquila. A regalare il trionfo ai lidensi è stato un episodio sugli sviluppi di un calcio d'angolo: tiro di Badje, deviazione decisiva di Avolio e pallone in rete per l'1-0 che ha fatto esplodere l'Anco Marzio. Una rete pesantissima, che ha sancito il ritorno dell'Ostiamare nel calcio professionistico, dove mancava dal 1991.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Ostiamare torna in serie C: festa in piazza e appuntamento al Campidoglio Notizie correlate A San Severo torna il tradizionale appuntamento con la festa di piazza di CarnevaleIl programma prevede la sfilata del Carnevale dei bambini venerdì 13 febbraio con raduno alle 9 in piazza Allegato. Palio, torna l'appuntamento con l'Omaggio al Duca': in piazza arriva San GiovanniDomenica 12, nella cornice di piazza Castello, torna l'appuntamento con gli ‘Omaggi al Duca’, tradizione che anima il centro storico di Ferrara... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L'Ostiamare di De Rossi è promossa in Serie C; Vittoria corsara per l’Ostiamare, Spinosa e Cardella stendono L’Aquila; Capolavoro Ostiamare: promossa in serie C. Onorato: Vittoria di un territorio; Stadio rovente per Ostiamare-L’Aquila: tifo biancoviola da tutto esaurito (VIDEO). L'Ostiamare torna in serie C: festa in piazza e appuntamento al CampidoglioL’Ostiamare torna tra i professionisti e scrive una delle pagine più belle della propria storia sportiva del club. Dopo 35 anni di ... iltempo.it Capolavoro Ostiamare: il club di De Rossi torna in Serie C dopo 35 anniL'Ostiamare di Daniele De Rossi ha raggiunto la storica promozione in Serie C dopo 35 anni di militanza in Serie D ... derbyderbyderby.it Ostiamare promosso in Serie C, De Rossi festeggia in lacrime a Genova: “Voglio tornare dai ragazzi” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com L'Ostiamare è in Serie C: la commozione di De Rossi a Dazn e l'episodio dopo Genoa-Como Il successo sul Termoli e il pari tra L'Aquila e Ancona portano la squadra di cui DDR è presidente in C: "Ostia lo merita, non vedo l'ora di tornare dagli altri miei ragazz - facebook.com facebook