L' orso entra nel terreno di un' abitazione vede il pollaio e si fa uno spuntino
Nelle ultime notti, un orso si è spostato nelle vicinanze di alcune abitazioni, entrando nei terreni e visitando un pollaio. In un'occasione, è riuscito a farsi uno spuntino tra le gabbie. Si tratta di un movimento che si ripete nel buio delle notti in zone di montagna, avvicinandosi sempre più alle case. Non sono stati segnalati danni o incidenti gravi, ma il suo passaggio ha comunque attirato l’attenzione di chi abita in zona.
È tornato a muoversi nel buio delle notti camune, e questa volta ha colpito ancora più vicino alle abitazioni. Un orso è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre si introduceva nel giardino di una baita situata sopra l’abitato di Cimbergo, in località Barnèl.L'orso goloso di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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