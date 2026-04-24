Spesso, durante le notti insonni, si ha l'abitudine di concedersi uno spuntino di mezzanotte per alleviare lo stress o semplicemente per fame improvvisa. Questa pratica, comune a molte persone, si verifica quando il sole è già tramontato da ore e si tenta di trovare conforto in un piccolo boccone. Tuttavia, recenti studi indicano che questa abitudine può avere effetti negativi sulla salute dell'intestino.

Milano, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Snack di mezzanotte antistress? E' capitato a tutti, nelle notti insonni, di cedere alla tentazione di uno spuntino quando tutti dormono e il sole è calato ormai da ore. Ma non è una buona idea e non solo per l'effetto sul peso e sulla bilancia. Parola di scienziati. Una nuova ricerca, che verrà presentata alla Digestive Disease Week (Ddw) 2026, svela l'impatto che l'alimentazione notturna ha sull'intestino, in combinazione proprio con lo stress. E' noto che questa combinazione - stress cronico e pasti fuori orario - può alterare la funzionalità intestinale. Lo studio suggerisce che mangiare a tarda notte amplifica questi effetti, con implicazioni sia per la salute dell'apparato digerente che per il microbiota intestinale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Spuntino di mezzanotte? Non è una buona idea, lo snack fa male all'intestino

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Francesco Liscio. . Spuntino di mezzanotte al 7-eleven a Tokyo Segui per tutti i prossimi video sul Giappone! #tokyo #giappone #7eleven #food #streetfood - facebook.com facebook