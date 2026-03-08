Un uomo è morto annegato in un pozzo nascosto dopo aver tentato di rubare more in un giardino privato. Era entrato nel terreno chiuso con un cancello catenacciato, ma abbastanza divaricato da consentirgli l’accesso. La proprietà, abbandonata da anni, non era mai sorvegliata. Il proprietario del terreno è stato condannato, mentre il pubblico ministero ha disposto l’archiviazione del procedimento.

Il giudice: "Il contributo causale della vittima, che si introdusse nel terreno per raccogliere more abusivamente, non scrimina le macroscopiche omissioni del proprietario" Era entrato in una proprietà privata attraverso il cancello chiuso con un catenaccio, ma divaricato tanto da permettere di entrare, per rubare le more nel giardino lasciato nel degrado e dove nessuno andava mai da anni. In mezzo ai rovi, però, era nascosto alla vista un pozzo e lui ci era finito dentro, morendo. Per quella morte, classificata come omicidio colposo, è stato condannato, in primo grado, a sei mesi di reclusione, il proprietario del terreno. Condanna confermata dalla Corte d’appello di Perugia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Livorno | Entra in un condominio per rubare una bici elettrica, il proprietario lo vede e lo blocca: arrestatoÈ stato scoperto mentre provava a rubare una bicicletta elettrica e ha provato in tutti i modi a fuggire ma il proprietario lo ha bloccato con...

Leggi anche: Muore annegato nel canale: si era tuffato per salvare il cane

Contenuti e approfondimenti su Entra per rubare le more e muore....

Discussioni sull' argomento Entra per rubare le more e muore annegato nel pozzo nascosto: condannato il proprietario del terreno; Lignano, ladro entra in casa di notte per rubare, vede una 19enne che dorme nel letto e la molesta: arrestato; Ancora furti in città. Entra e ruba vestiti per oltre 800 euro; Ladro entra in casa e picchia il proprietario: paura in via Terme di Traiano.

Entra nel caveau di una banca per rubare ma resta intrappolato tutta la notte, liberato e arrestatoMilano, uomo bloccato nel caveau di una banca per ore: vigili del fuoco lo liberano dopo intervento notturno complesso. blitzquotidiano.it

cosa c c'entra Travaglio con IMI eliminare post...non fate piangere i nostri morti - facebook.com facebook

CHE IMPRESAAAAA! Il 7 marzo 2026 entra di diritto nella storia del rugby italiano: la prima volta in cui gli italiani hanno sconfitto gli inglesi! I calci di Garbisi, le mete di Menoncello e Marin, una bella mano da parte di un avversario mai visto così in x.com