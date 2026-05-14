Loro Piana Knit Design Award con l' edizione 2026 festeggia 10 anni dalla sua nascita

Nel 2026 il Loro Piana Knit Design Award compie dieci anni dalla sua creazione. Questo riconoscimento, dedicato al design nel settore del knitwear, ha mantenuto fede ai principi con cui è stato avviato, consolidandosi nel tempo. La manifestazione celebra un decennio di attività, confermando la sua presenza nel panorama del settore tessile e del fashion. La ricorrenza evidenzia la crescita del premio, che si è affermato come un appuntamento importante per i designer di maglieria.

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U n importante compleanno per un premio che cresce confermando i suoi valori originari: è il Loro Piana Knit Design Award, che nel 2026 festeggia i 10 anni dalla sua nascita. Un riconoscimento nato per promuovere giovani talenti e creatività, celebrando di pari passo il savoir-faire e l’importante expertise della Maison di maglieria. Come abbinare la giacca di jeans: idee look dai 20 ai 60 anni per la primavera 2026 X Si è tenuta oggi presso la Galleria Rossana Orlandi di Milano, con il patrocinio di Camera Nazionale della Moda Italiana, la proclamazione delle vincitrici della 10ª edizione: Viola Schmidt e Halla Lilja A?rmannsdo?ttir della The Swedish School of Textiles. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Loro Piana Knit Design Award con l'edizione 2026 festeggia 10 anni dalla sua nascita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Loro Piana Knit Design Award ha festeggiato i suoi dieci anni in grande stileDa dieci anni il Loro Piana Knit Design Award mette in contatto i giovani talenti del mondo della moda con l’expertise e il savoir-faire del brand... RITZ ORTOLANI: un ricordo a 100 anni dalla sua nascitaIl 25 marzo 1926, esattamente cento anni fa, Pesaro dava i natali ad uno dei più grandi ed apprezzarti musicisti della storia italiana: Ritz... Il Loro Piana Knit Design Award ha festeggiato i suoi dieci anni in grande stileDa dieci anni il Loro Piana Knit Design Award mette in contatto i giovani talenti del mondo della moda con l’expertise e il savoir-faire del brand nel campo della maglieria, promuovendo la creatività. gqitalia.it Svelati i vincitori del Loro Piana Knit Design Award 2025: primo posto all’Accademia Costume e Moda di RomaGiunto alla nona edizione, il premio annuale della maison di LVMH dedicato ai nuovi talenti del knitwear assegna anche una menzione speciale all’École Duperré di Parigi. «Da Loro Piana troverete ... esquire.com