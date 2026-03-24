A cento anni dalla nascita, si ricorda il compositore e autore di colonne sonore nato a Pesaro. Nel corso della sua carriera ha scritto musica per sceneggiati televisivi Rai e per numerosi film hollywoodiani. La sua produzione musicale è considerata tra le più significative, lasciando un patrimonio riconosciuto nel settore cinematografico e televisivo.

Il 25 marzo 1926, esattamente cento anni fa, Pesaro dava i natali ad uno dei più grandi ed apprezzarti musicisti della storia italiana: Ritz (all’anagrafe Riziero) Ortolani. Non è un’impresa facile ricordare e celebrare una delle figure centrali della musica italiana, che ha caratterizzato il mondo musicale e cinematografico del Novecento, tuttavia è invece doveroso e necessario dedicare ampio spazio ad un uomo che ha contribuito allo sviluppo innovativo e poliedrico della cultura, attraverso un significativo e prezioso percorso musicale di cui oggi, vergognosamente, non c’è traccia, o meglio, non c’è la dovuta attenzione verso il suo lodevole e significativo lavoro di musicista, direttore d’orchestra e compositore sapiente e illuminato anche e soprattutto di celeberrime colonne sonore. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - RITZ ORTOLANI: un ricordo a 100 anni dalla sua nascita

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