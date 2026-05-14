Nella nuova puntata di OA Focus, condotta da Alice Liverani e trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, è stato ospite Lorenzo Gargani. L’atleta, vincitore del titolo tricolore nei 50 farfalla agli ultimi Assoluti Primaverili, ha dichiarato di poter migliorare ancora di 3-4 decimi in questa disciplina. Inoltre, ha riferito di lavorare anche sulla distanza doppia, senza fornire dettagli specifici sui progressi o sui tempi attesi.

Nuova puntata di OA Focus, condotta da Alice Liverani e in onda sul canale Youtube di OA Sport. Ospite Lorenzo Gargani, protagonista dei 50 farfalla agli ultimi Assoluti Primaverili e vincitore del titolo tricolore. Un faccia a faccia intenso con uno degli specialisti più interessanti del panorama nazionale, capace di confermarsi ai vertici italiani anno dopo anno. Dalla vittoria tricolore alle emozioni del podio, Gargani racconta cosa significa imporsi per quattro volte nei 50 farfalla, una delle gare più esplosive e spettacolari del nuoto mondiale, dove ogni dettaglio può fare la differenza tra successo e sconfitta. Una specialità, tra l’altro, che farà parte anche del programma olimpico a Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Gargani: “Posso ancora limare 3-4 decimi nei 50 farfalla. E sto lavorando alla distanza doppia”

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