Lorenzo Gargani 4 volte tricolore nei 50 farfalla | dalla svolta ai sogni internazionali

Lorenzo Gargani, nuotatore italiano, ha conquistato quattro titoli italiani nei 50 metri farfalla. In questa intervista, si parla della sua carriera e delle tappe principali che lo hanno portato a raggiungere risultati di rilievo nel panorama nazionale. Il suo percorso include diverse competizioni e successi che evidenziano la sua presenza nel settore dello sprint. La discussione si concentra sui momenti chiave e sui prossimi obiettivi sportivi.

Nuova intervista esclusiva di OA Sport con Lorenzo Gargani, protagonista assoluto dello sprint azzurro e quattro volte campione italiano nei 50 metri farfalla. Un faccia a faccia intenso con uno degli specialisti più interessanti del panorama nazionale, capace di confermarsi ai vertici italiani anno dopo anno. Dalla vittoria tricolore alle emozioni del podio, Gargani racconta cosa significa imporsi per quattro volte nei 50 farfalla, una delle gare più esplosive e spettacolari del nuoto mondiale, dove ogni dettaglio può fare la differenza tra successo e sconfitta. Nel corso dell’intervista spazio anche alla sua storia personale: dagli anni vissuti a Ragusa, al lungo percorso a Udine, fino al recente trasferimento a Florence per una nuova fase della carriera.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Gargani, 4 volte tricolore nei 50 farfalla: dalla svolta ai sogni internazionali Lorenzo Gargani, 4 volte tricolore nei 50 farfalla: dalla svolta ai sogni internazionali Notizie correlate Leggi anche: Nuoto, Lorenzo Gargani conquista il titolo italiano nei 50 farfalla Assoluti di Nuoto 2026, Paltrinieri conquista il titolo nei 1500 stile. Curtis fa poker personale nei 50 farfallaRiccione, 18 aprile 2026 – E’ stata una intensa ed emozionante ultima giornata di finali, agli Assoluti di Nuoto, edizione primavera 2026, che ha...