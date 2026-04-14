Nuoto Lorenzo Gargani conquista il titolo italiano nei 50 farfalla

Nella prima giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2026, si sono disputate le finali a Riccione. Tra le varie gare, la finale dei 50 farfalla si è conclusa con la vittoria di Lorenzo Gargani, che ha conquistato il titolo nazionale. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti, concludendosi con questa vittoria nel settore maschile.

Prosegue la prima giornata di finali dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Nell vasca di Riccione si è da poco conclusa con il successo di Lorenzo Gargani la finale dei 50 farfalla. Il classe 2000, autore del miglior tempo anche in mattinata (23?48), prende subito un leggero vantaggio nei metri iniziali ed in progressione aumenta il ritmo fino al tocco in 23?31, a un centesimo dal suo personale. Gargani aveva già dimostrato la sua condizione nelle eliminatorie e si è ripetuto in serata, confermando il titolo italiano in una gara dominata dall’inizio alla fine, nonostante una leggera sbavatura nel finale. Il nativo di Ragusa strappa ovviamente anche il pass per il grande evento estivo, gli Europei di Parigi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Lorenzo Gargani conquista il titolo italiano nei 50 farfalla Nuoto, Criteria Italiani da sogno: Lorenzo Guidotti conquista il titolo nazionale nei 400 mistiSi sono svolti nello splendido impianto olimpionico di Riccione i Criteria Italiani di vasca corta riservati ai migliori 30 atleti nelle varie... LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano per Michele Lamberti nei 50 dorso! Attesa per Pilato e QuadarellaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. Nuoto, Lorenzo Gargani conquista il titolo italiano nei 50 farfallaProsegue la prima giornata di finali dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Nell vasca di Riccione si è da poco conclusa con il successo di Lorenzo ... oasport.it Nuoto, Criteria Italiani da sogno: Lorenzo Guidotti conquista il titolo nazionale nei 400 mistiSi sono svolti nello splendido impianto olimpionico di Riccione i Criteria Italiani di vasca corta riservati ai migliori 30 atleti nelle varie specialità per anno di nascita delle categorie giovanili. pisatoday.it