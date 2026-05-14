Tutto “surreale”. E’ l’aggettivo che sceglie El Paìs – non è il solo, trattasi di figuraccia internazionale -per descrivere la nottata di Darderi-Jodar. Un “surrealismo” che comincia con l’orario di gioco: le 23:53. E che per il giornale spagnolo “continua quando il sistema elettronico di punteggio inizia a dare problemi a causa del fumo che si sprigiona dallo Stadio Olimpico – dove l’Inter ha sconfitto la Lazio nella finale di Coppa Italia – e il gioco viene sospeso per venti minuti, con la possibilità di una cancellazione in discussione”. Solo l’elicottero, ci mancava agli Internazionali di tennis. E poi ancora “si riflette anche nel suono, con il ronzio intermittente e irritante dell’elicottero della polizia che sorvola il Foro Italico durante i primi due set. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’orario infame, il fumo, gli elicotteri: la figuraccia internazionale degli Internazionali di tennis

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