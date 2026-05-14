L' ora della sorellanza - fatte non fummo a viver come maschi

L’ora della Sorellanza è il tempo concesso a cinque donne per incontrarsi (e scontrarsi) su un atavico tema di denuncia, discussione, messa in crisi: ovvero il ruolo del maschio prevaricatore ed egoista, signore e padrone di un mondo orientato da sempre al dominio e alla sottovalutazione del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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