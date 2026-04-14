L' ora della sorellanza

L’ora della Sorellanza è un atto unico scritto e diretto dal pubblicista e scrittore Michele Diomede. Il testo si inserisce nel genere dark comedy, un modo di rappresentare situazioni drammatiche o scabrose con un tono leggero, brillante e a volte ironico. La pièce mette in scena scene che mescolano elementi di tensione e umorismo, creando un contrasto tra il contenuto e la forma narrativa.

L’ora della Sorellanza, atto unico scritto e diretto dal pubblicista e scrittore Michele Diomede, si iscrive al genere dark comedy, ovvero quel particolare modo di mettere in scena situazioni drammatiche eo scabrose badando ad ammantarle di un tono soft, brillante, a tratti persino scanzonato.🔗 Leggi su Baritoday.it L’ora della Sorellanza Dopo Sanremo esce “5”, la sorellanza rock delle Bambole di PezzaSulla carta avrebbero dovuto essere la quota rock dell’ultimo Sanremo, invece al Festival il grande pubblico ha conosciuto le Bambole di Pezza per la...