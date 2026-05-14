L’opposizione si smarca | Questo governo sembra la famiglia Addams

Da quotidiano.net 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’opposizione critica il governo, paragonandolo alla famiglia Addams. Secondo i rappresentanti dell’opposizione, il governo avrebbe promesso un’Italia più forte, ma in realtà il Paese sarebbe diventato più povero, fragile e diviso. Le dichiarazioni sono state fatte durante una conferenza stampa, dove si sono concentrati sui risultati delle politiche adottate finora. Nessun commento ufficiale da parte dell’esecutivo è stato rilasciato in merito.

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"Avevate promesso un’Italia più forte, state lasciando un Paese più povero, più fragile e più diviso". Dalle parole del capogruppo dei senatori dem Francesco Boccia si evince perfettamente il clima di inconciliabilità tra maggioranza e opposizione che, dall’indomani del referendum perso dal governo sulla riforma della giustizia, preconizza ormai le elezioni 2027. Più che un question time, quello andato in scena ieri pomeriggio al Senato è infatti un tiro al bersaglio. Un gioco delle parti in cui le opposizioni hanno diretto i propri strali verso Giorgia Meloni, mentre dai banchi della maggioranza si alzavano piattelli al rallentatore per la premier su Mezzogiorno (Forza Italia), casa (Lega), fisco (FdI).🔗 Leggi su Quotidiano.net

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