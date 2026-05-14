L’opposizione si smarca | Questo governo sembra la famiglia Addams

L’opposizione critica il governo, paragonandolo alla famiglia Addams. Secondo i rappresentanti dell’opposizione, il governo avrebbe promesso un’Italia più forte, ma in realtà il Paese sarebbe diventato più povero, fragile e diviso. Le dichiarazioni sono state fatte durante una conferenza stampa, dove si sono concentrati sui risultati delle politiche adottate finora. Nessun commento ufficiale da parte dell’esecutivo è stato rilasciato in merito.

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