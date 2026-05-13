Oggi il dibattito in Senato si è acceso con un intervento del Premier durato oltre un’ora e mezza, durante il quale ha risposto alle domande di vari gruppi politici. La discussione ha generato tensioni e scontri tra i presenti, con alcuni esponenti che hanno commentato con toni molto forti. La scena si è svolta nel pieno di un clima di scontro tra le diverse forze politiche, con il pubblico che ha assistito a momenti di grande agitazione.

Si accende il confronto politico al Premier Time in Senato, dove Giorgia Meloni è intervenuta oggi a Palazzo Madama rispondendo per oltre un’ora e mezza alle interrogazioni presentate dalle forze di maggioranza e opposizione. Un appuntamento parlamentare particolarmente atteso, trasformato in un terreno di scontro su economia, salari, politica energetica e stabilità del governo. La maggioranza ha scelto di concentrare le proprie domande sui risultati ottenuti dall’esecutivo in politica interna. Fratelli d’Italia ha interrogato la premier sul fisco, Noi Moderati sul lavoro, Forza Italia sul Mezzogiorno e la Lega sul piano casa. Sul fronte opposto, le opposizioni hanno invece incalzato il governo su sanità, salari, produzione industriale e crescita economica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sembrate la famiglia Addams”. Attacco clamoroso al governo Meloni, è caos in Senato: si scatena di tutto

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