Durante il suo secondo giorno a Reggio Emilia, la principessa Kate ha visitato il centro di riciclaggio creativo Remida. Per l'occasione, ha indossato una giacca gessata realizzata con materiali riciclati, simbolo della battaglia contro il suo tumore. La scelta del look ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, sottolineando il messaggio di sostenibilità e resilienza. La visita si è svolta in un clima di rispetto e attenzione verso le tematiche ambientali e della salute.

Reggio Emilia, 14 maggio 2026 – La principessa Kate nel secondo giorno della sua visita a Reggio Emilia, per recarsi al centro di riciclaggio creativo Remida, lei stessa ha scelto un capo riciclato e dal profondo significato ( foto ). Segno che il suo abbigliamento non è solo glamour, ma un preciso stile di comunicazione. Nel primo viaggio all’estero, dopo la remissione del tumore, Kate, infatti, ha puntato su una giacca che aveva già indossato in un momento cruciale della sua vita, più precisamente nel giugno 2024, quando aveva reso pubblici i primi scatti ufficiali, realizzati dal fotografo Matt Porteous, che accompagnavano l’aggiornamento pubblico sulla sua lotta contro il cancro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Look riciclato per la principessa Kate: la giacca gessata simbolo della lotta al suo tumore

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