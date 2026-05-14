Londra re Carlo incontra le vittime dell’attacco al quartiere ebraico Golders Green

Re Carlo ha visitato il quartiere ebraico di Golders Green a Londra, incontrando presso i locali dell’organizzazione benefica Jewish Care due persone rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto il 29 aprile. Le vittime sono un uomo di 34 anni e un altro di 76 anni, entrambe coinvolte nell’episodio che ha suscitato attenzione nella comunità locale. La visita del sovrano si inserisce in un momento di attenzione sulla sicurezza e sulla solidarietà nel quartiere.

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(Adnkronos) – Re Carlo si è recato in visita al quartiere ebraico londinese di Golders Green dove ha incontrato, nei locali dell'organizzazione caritatevole Jewish Care, le due vittime dell'attacco con coltello del 29 aprile scorso, Shloime Rand, di 34 anni e Moshe Ben Baila, di 76. Carlo, applaudito dalla folla contrariamente al premier Keir Starmer. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Accoltellamento a Golders Green: attacco nel quartiere ebraico di LondraABBONATI A DAYITALIANEWS Due feriti e un arresto dopo l’attacco Due persone sono rimaste ferite in seguito a un accoltellamento avvenuto nel... Londra, Starmer sotto accusa: proteste a Golders Green dopo l’attacco? Cosa sapere Keir Starmer bersaglio di proteste a Golders Green mercoledì 29 aprile dopo attacco con coltello. Londra, re Carlo incontra le vittime dell’attacco al quartiere ebraico Golders Green(Adnkronos) – Re Carlo si è recato in visita al quartiere ebraico londinese di Golders Green dove ha incontrato, nei locali dell’organizzazione caritatevole Jewish Care, le due vittime dell’attacco co ... pianetagenoa1893.net Re Carlo III fa visita al quartiere Golders Green a LondraLondra, 14 mag. (askanews) - Re Carlo III ha visitato il quartiere londinese di Golders Green, a forte presenza ebraica, per mostrare sostegno alla comunità locale dopo un attacco con accoltellamento ... quotidiano.net