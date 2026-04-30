Londra Starmer sotto accusa | proteste a Golders Green dopo l’attacco

Mercoledì 29 aprile, a Golders Green, si sono svolte proteste contro Keir Starmer, a seguito di un episodio in cui un uomo è stato coinvolto in un attacco con coltello. La manifestazione ha riunito un gruppo di persone che hanno espresso il loro dissenso nei confronti del leader politico. La polizia ha monitorato la situazione, senza segnalare incidenti rilevanti. La protesta si è svolta in modo pacifico e senza interruzioni significative.

? Cosa sapere Keir Starmer bersaglio di proteste a Golders Green mercoledì 29 aprile dopo attacco con coltello.. L'episodio segue l'incendio di 4 mezzi Hatzola e le azioni del gruppo HAYI.. A Londra, nel quartiere di Golders Green, il primo ministro Keir Starmer è stato bersaglio di violente proteste e insulti durante un arrivo avvenuto mercoledì 29 aprile, a seguito di un attacco con coltello che ha coinvolto due cittadini britannici di fede ebraica davanti a una sinagoga. La tensione si è concentrata presso la sede dell’organizzazione Hatzola, dove la folla, separata dalle autorità da un cordone di polizia, ha manifestato il proprio dissenso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Londra, Starmer sotto accusa: proteste a Golders Green dopo l’attacco Notizie correlate Ambulanze incendiate a Londra, attacco nella comunità ebraica di Golders Green. Starmer: “Sconvolgente”Un incendio doloso ha colpito nella notte il quartiere di Golders Green, nel nord di Londra, dove si trova una delle più grandi comunità ebraiche... Accoltellamento a Golders Green: attacco nel quartiere ebraico di LondraABBONATI A DAYITALIANEWS Due feriti e un arresto dopo l’attacco Due persone sono rimaste ferite in seguito a un accoltellamento avvenuto nel... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Londra, 2 accoltellati vicino alla sinagoga. Arrestato l'aggressore, ha problemi mentali; Londra, due persone accoltellate nei pressi di una sinagoga: arrestato l'aggressore. Israele: Il Regno Unito agisca; Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: fermato l’aggressore. Due persone accoltellate in un quartiere ebraico di Londra, arrestato il presunto aggressoreESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Due persone sono state accoltellate nel quartiere ebraico di Golders Green a Londra. Lo riferisce l’emittente britannica Sky News, ... ticinonotizie.it Londra, due persone accoltellate in un quartiere ebraico, arrestato un uomo di 45 anniL'incidente arriva sulla scia di una serie di attacchi incendiari a sinagoghe, ambulanze e siti della comunità ebraica nel nord di Londra nelle ultime settimane. Israele: Basta parole, Regno Unito de ... it.euronews.com «Ieri ero a Golders Green. Sono arrivato proprio mentre la presenza della polizia si stava intensificando. Il mio cuore è vicino alle due vittime ebree e ai loro cari. Dobbiamo far sapere alla nostra comunità ebraica che li sosteniamo». Boy George ha voluto racc - facebook.com facebook Una mattinata di paura nel quartiere Golders Green, a nord di Londra, dove mercoledì 29 aprile un uomo di 70 e uno di 30 anni circa sono stati accoltellati per strada. Stando a quanto riportano i testimoni, gli obiettivi avrebbero potuto essere anche di più x.com