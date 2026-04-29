Nella zona di Golders Green, quartiere conosciuto per la presenza di una comunità ebraica, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto due persone, rimaste ferite a seguito di un accoltellamento. La polizia ha arrestato un sospetto sul posto, mentre le autorità stanno indagando sulle dinamiche dell’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’attacco o sull’identità delle persone coinvolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Due feriti e un arresto dopo l’attacco. Due persone sono rimaste ferite in seguito a un accoltellamento avvenuto nel quartiere di Golders Green, a Londra, noto per la presenza di una numerosa comunità ebraica osservante. L’episodio è stato segnalato da fonti locali di sicurezza e riportato dai media britannici. Il presunto responsabile è stato fermato e arrestato dalle forze dell’ordine. Dinamica dell’aggressione. Secondo quanto comunicato dal servizio di vigilanza ebraico Shomrim, un uomo armato di coltello è stato visto correre lungo Golders Green Road, tentando di colpire membri della comunità ebraica. Gli agenti del gruppo di sicurezza sono riusciti a intervenire rapidamente, bloccando l’aggressore prima dell’arrivo della polizia.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Accoltellamento a Golders Green: attacco nel quartiere ebraico di Londra

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