Crisi nel governo Starmer si dimette la ministra Fahnbulleh | Serve una nuova leadership

Nel Regno Unito si apre una nuova fase di instabilità politica con le dimissioni della ministra per le Comunità, che ha annunciato di voler lasciare il suo incarico e ha chiesto al primo ministro di fare un passo indietro. La decisione è arrivata in un momento di tensione crescente all’interno dell’esecutivo guidato da Starmer, alimentando discussioni sulla stabilità del governo. La ministra ha motivato la sua scelta con la necessità di una nuova leadership.

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