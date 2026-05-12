Crisi nel governo Starmer si dimette la ministra Fahnbulleh | Serve una nuova leadership
Nel Regno Unito si apre una nuova fase di instabilità politica con le dimissioni della ministra per le Comunità, che ha annunciato di voler lasciare il suo incarico e ha chiesto al primo ministro di fare un passo indietro. La decisione è arrivata in un momento di tensione crescente all’interno dell’esecutivo guidato da Starmer, alimentando discussioni sulla stabilità del governo. La ministra ha motivato la sua scelta con la necessità di una nuova leadership.
(Adnkronos) – Nuova fase di tensione politica nel Regno Unito dopo le dimissioni di Miatta Fahnbulleh, ministra per le Comunità, che ha lasciato l’esecutivo guidato dal premier Keir Starmer, chiedendo contestualmente al primo ministro di lasciare la guida del Paese. Si tratta della prima esponente del governo a dimettersi dopo la pesante debacle elettorale che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie correlate
Regno Unito, ministra si dimette e chiede a Starmer di lasciare: “Faccia la cosa giusta per il paese”Una ministra del governo britannico si è dimessa e ha invitato il premier Keir Starmer a “fissare un calendario per una transizione ordinata”.
Leggi anche: Terremoto nel governo, si dimettono Bartolozzi e Delmastro: «Ho commesso una leggerezza». In bilico la ministra Santanchè
Argomenti più discussi: Starmer nella bufera: Non mi farò da parte. Ma cresce la rivolta nel Labour; Nel Regno Unito Starmer ha ripescato Gordon Brown per navigare la crisi post-voto; L'ultimatum a Starmer dopo il tracollo alle amministrative: lasci altrimenti sarà sfidato; Regno Unito: risultati parziali, Reform UK conquista seggi, crisi per governo Starmer.
Starmer nel caos, oggi la resa dei conti: almeno 70 deputati Labour chiedono le dimissioni, governo britannico in crisi. Link nel primo commento facebook
Starmer nel caos, oggi la resa dei conti: almeno 70 deputati Labour chiedono le dimissioni, governo britannico in crisi x.com
Oggi ho scoperto che il Mercoledì Nero (1992), il governo britannico ha alzato i tassi d'interesse al 15% in un'unica giornata nel tentativo di difendere la sterlina, ha speso 3,3 miliardi di sterline in riserve e ha comunque fallito — mentre un singolo fondo specul reddit
Crisi nel governo Starmer, si dimette la ministra Fahnbulleh: Serve una nuova leadershipMiatta Fahnbulleh si dimette da ministra del Regno Unito e chiede al premier Keir Starmer di fare un passo indietro. Serve una nuova leadership per realizzare il cambiamento promesso, scrive nella l ... adnkronos.com