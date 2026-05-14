Emanuele Bellini, già in carcere con l’accusa di aver ucciso Niko Tacconi lo scorso 19 aprile ad Ascoli, si trova ora a fronteggiare nuove accuse. Questa volta è coinvolto in un procedimento per aver aggredito una donna, con conseguenti accuse di botte. La sua posizione legale si complica ulteriormente mentre proseguono le indagini sulla serie di eventi legati alla sua vicenda.

Altri guai per Emanuele Bellini, l’ascolano in carcere accusato dell’omicidio di Niko Tacconi avvenuto lo scorso 19 aprile ad Ascoli. L’uomo, difeso dall’avvocato Alessandra Morganti, è comparso davanti al giudice del tribunale di Ascoli Marta Marulli per rispondere dell’accusa di lesioni per aver picchiato a giugno 2024 una donna con la quale aveva una relazione. Il processo entrerà nel vivo nel corso della prossima udienza, fissata dal giudice al 23 giugno. Bellini non era presente in aula, ma è rimasto nel carcere di Ascoli dove è stato rinchiuso la sera dell’omicidio, dopo l’arresto operato dai carabinieri di Ascoli accorsi nella sua abitazione in via Pergolesi, dove era stata segnalata la lite mortale a colpi di coltello.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’omicidio Tacconi. Altri guai per Bellini, è accusato anche di botte a una donna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Niko Tacconi ucciso da Emanuele Bellini ad Ascoli, le liti per una donna che li aiutava è il possibile moventeCi sarebbe una donna ma il motivo non sarebbe sentimentale dietro l’omicidio di Niko Tacconi.

Leggi anche: Omicidio Tacconi in via Pergolesi ad Ascoli, Bellini in carcere a Marino. Lite per i pasti, poi la coltellata. ?«Non volevo fargli male»

Argomenti più discussi: L’omicidio Tacconi. Altri guai per Bellini, è accusato anche di botte a una donna; Le lame diventano sempre più frequenti.

Omicidio di Niko Tacconi, il nodo impunibilità: Bellini interdetto dal tribunale di Ascoli e seguito dal SertAscoli, 22 aprile 2026 – E’ imputabile Emanuele Bellini, il 54enne ascolano in carcere per l’omicidio di Niko Tacconi? Un punto interrogativo di grande rilevanza perché dalla risposta dipende il fatto ... ilrestodelcarlino.it

Omicidio Tacconi, Ascoli sotto choc: «Era il barbiere dei ragazzi, non si può morire così». Il ricordo di un’amica: «Veniva spesso con noi allo stadio»ASCOLI Il giorno dopo l’omicidio di Niko Tacconi, il quartiere di Porta Cappuccina si è svegliato incredulo e triste. Ieri mattina, sull’antico lavatoio nei pressi del ponte Romano, era stato affisso ... corriereadriatico.it