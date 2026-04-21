Omicidio Tacconi in via Pergolesi ad Ascoli Bellini in carcere a Marino Lite per i pasti poi la coltellata ?Non volevo fargli male

Una domenica ad Ascoli si è conclusa con un episodio di violenza che ha portato alla morte di un uomo in via Pergolesi. Secondo le prime ricostruzioni, la lite tra i due coinvolti sarebbe nata a causa di questioni legate ai pasti. Dopo aver discusso, uno dei presenti avrebbe colpito l’altro con un coltello. L’uomo ferito è deceduto poco dopo in ospedale, mentre l’aggressore è stato arrestato e si trova ora nel carcere di Marino.

ASCOLI Una domenica che sembrava tranquilla si è trasformata in una tragedia. Prima le urla, poi il sangue. Niko Tacconi, parrucchiere di 34 anni, è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite con Emanuele Bellini, 54enne, anch'egli barbiere, in una vicenda in cui si intrecciano fragilità personali, difficoltà economiche e rapporti complessi maturati nel tempo. Negli ultimi tempi Tacconi viveva con una donna che accudiva, in un appartamento poco distante da quello di Bellini. La stessa donna rappresentava un punto di riferimento per entrambi: i due, alle prese con difficoltà economiche, si appoggiavano a lei anche per i pasti. Nessuna relazione sentimentale.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Omicidio Tacconi in via Pergolesi ad Ascoli, Bellini in carcere a Marino. Lite per i pasti, poi la coltellata. ?«Non volevo fargli male» Notizie correlate La lite in casa, poi la tragedia: Niko Tacconi ucciso a 34 anni dall'amico con una coltellata. Fermato l'ascolano Emanuele BelliniASCOLI - Niko Tacconi 34 anni, ascolano, parrucchiere, è morto ieri sera in ospedale a seguito di una coltellata ad un fianco che, dalle prime... Ascoli, omicidio in via Pergolesi: ucciso il giovane Niko TacconiLa tragedia che ha colpito la zona di Porta Solestà ad Ascoli nella serata di domenica ha strappato la vita a Niko Tacconi, un trentatreenne noto per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Forse una questione di soldi dietro l'omicidio di Niko Tacconi; La lite in casa, poi la tragedia: Niko Tacconi ucciso a 34 anni dall'amico con una coltellata. Fermato l'ascolano Emanuele Bellini; Chi è la vittima dell’omicidio ad Ascoli: Niko aveva 34 anni; Omicidio ad Ascoli: 34enne accoltellato durante una lite, fermato un 54enne. Omicidio Tacconi in via Pergolesi ad Ascoli, Bellini in carcere a Marino. Lite per i pasti, poi la coltellata. «Non volevo fargli male»ASCOLI Una domenica che sembrava tranquilla si è trasformata in una tragedia. Prima le urla, poi il sangue. Niko Tacconi, parrucchiere di 34 anni, è stato ucciso a coltellate ... corriereadriatico.it Ucciso al culmine di una lite ad Ascoli, la vittima è il 34enne Niko Tacconi: arrestato il presunto omicidaNiko Tacconi, 34 anni, è stato accoltellato all’addome ed è morto poco dopo all’ospedale di Ascoli Piceno. Un 54enne, Emanuele Bellini, è stato arrestato per omicidio. Avrebbe colpito Tacconi durante ... fanpage.it ÈTv Marche. . Omicidio Ascoli, il quartiere sgomento piange il suo "barbiere gentile" Niko Tacconi. - facebook.com facebook Omicidio di Niko Tacconi: arrestato il 54enne Emanuele Bellini | Cronache Ancona x.com