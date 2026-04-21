Niko Tacconi ucciso da Emanuele Bellini ad Ascoli le liti per una donna che li aiutava è il possibile movente
A Ascoli, si è verificato un omicidio che ha coinvolto due uomini, uno di 34 anni e l’altro di 54. La vittima, identificata come Niko Tacconi, è stata uccisa da Emanuele Bellini. Secondo le prime indiscrezioni, il movente potrebbe essere legato a una disputa per gli aiuti economici forniti da una donna, senza che ci siano motivazioni sentimentali dietro il fatto. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli della vicenda.
Ci sarebbe una donna ma il motivo non sarebbe sentimentale dietro l’omicidio di Niko Tacconi. Il 34enne pare fosse in competizione con l’omicida 54enne Emanuele Bellini per gli aiuti economici che una donna forniva a entrambi. Domenica uno scambio di messaggi WhatsApp ha preceduto la colluttazione fisica mortale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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