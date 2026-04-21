Niko Tacconi ucciso da Emanuele Bellini ad Ascoli le liti per una donna che li aiutava è il possibile movente

A Ascoli, si è verificato un omicidio che ha coinvolto due uomini, uno di 34 anni e l’altro di 54. La vittima, identificata come Niko Tacconi, è stata uccisa da Emanuele Bellini. Secondo le prime indiscrezioni, il movente potrebbe essere legato a una disputa per gli aiuti economici forniti da una donna, senza che ci siano motivazioni sentimentali dietro il fatto. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli della vicenda.