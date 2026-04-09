Negli ultimi mesi, i guanti da cucina stanno attirando l'attenzione nel mondo della moda, apparendo su red carpet e passerelle come accessori di tendenza per il 2026. Questa scelta sorprendente si inserisce in un quadro di tendenze che privilegiano capi e accessori sempre più originali ed eccentrici. La loro presenza in eventi di alta moda ha suscitato curiosità tra addetti ai lavori e appassionati, consolidando il loro ruolo come elemento distintivo delle stagioni a venire.

A volte la moda non prende sul serio se stessa e ormai lo sappiamo: i trend sono sempre più eccessivi, originali e puntano sempre di più a lasciarci a bocca aperta. L’ultima ossessione in campo fashion? I guanti da cucina, quelli che di solito vivono accanto al detersivo e alle spugne, oggi sfilano in passerella tra abiti couture e look da red carpet delle star più amate di Hollywood. Un contrasto spiazzante che incuriosisce, divide e, soprattutto, funziona. Ma da dove nasce questa passione dei brand per i Marigold? Guanti da cucina, ma make it fashion. Mai e poi mai avremmo pensato che i guanti da cucina gialli di gomma che usiamo per lavare i piatti da tempo immemore sarebbero diventati un accessorio fashion da avere assolutamente nel guardaroba. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Marigold, i guanti da cucina conquistano red carpet e passerelle: sono loro il trend 2026

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