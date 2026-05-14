Durante un evento dedicato allo sport, un ex calciatore ha annunciato pubblicamente di aver già deciso il proprio futuro, affermando di avere alcuni giorni a disposizione per riflettere. Ha dichiarato che, sebbene altri abbiano già preso decisioni a suo nome, sarà lui a scegliere come procedere. Nel suo intervento ha ricordato il forte legame con i tifosi e la squadra, sottolineando l’importanza di una decisione personale da prendere in autonomia.

Accomando a CagliariNews24: «Pochi dubbi sulla conferma di Pisacane, il riscatto di Kilicsoy è a rischio!» Il futuro di Maignan torna in discussione dopo appena un anno! Il portiere detta le condizioni per la permanenza al Milan Napoli, occhio al cavallo di ritorno Rafa Marin: ha convinto il club col suo prestito al Villarreal! Francia, ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale: quattro gli “italiani” scelti da Deschamps! Ma quante esclusioni eccellenti. Il Brasile blinda Ancelotti! Ufficiale il rinnovo di contratto del ct fino al 2030: il comunicato e le sue parole Al Khelaifi celebra il PSG campione di Francia: «La nostra forza è il gruppo e il settore giovanile, ora testa alla Champions» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lombardo svela: «Adesso il mio futuro lo sapete tutti quale sarà. Vediamo, ho qualche giorno per pensare al mio futuro»

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