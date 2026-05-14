Lombardo svela | Adesso il mio futuro lo sapete tutti quale sarà Vediamo ho qualche giorno per pensare al mio futuro
Durante un evento dedicato allo sport, un ex calciatore ha annunciato pubblicamente di aver già deciso il proprio futuro, affermando di avere alcuni giorni a disposizione per riflettere. Ha dichiarato che, sebbene altri abbiano già preso decisioni a suo nome, sarà lui a scegliere come procedere. Nel suo intervento ha ricordato il forte legame con i tifosi e la squadra, sottolineando l’importanza di una decisione personale da prendere in autonomia.
Accomando a CagliariNews24: «Pochi dubbi sulla conferma di Pisacane, il riscatto di Kilicsoy è a rischio!» Il futuro di Maignan torna in discussione dopo appena un anno! Il portiere detta le condizioni per la permanenza al Milan Napoli, occhio al cavallo di ritorno Rafa Marin: ha convinto il club col suo prestito al Villarreal! Francia, ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale: quattro gli “italiani” scelti da Deschamps! Ma quante esclusioni eccellenti. Il Brasile blinda Ancelotti! Ufficiale il rinnovo di contratto del ct fino al 2030: il comunicato e le sue parole Al Khelaifi celebra il PSG campione di Francia: «La nostra forza è il gruppo e il settore giovanile, ora testa alla Champions» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
50 Anni di Accademia dello Sport per la Solidarietà: Mezzo Secolo di Cuore a Bergamo
Sullo stesso argomento
Real Madrid, Arbeloa ammette: «Due anni senza titoli? A volte le cose non vanno come si vorrebbe…Ecco quale sarà il mio futuro a fine stagione»Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Baldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La...
Sarri svela: «Io per il mio futuro sono poco preoccupato. Per la Lazio sentiamo quali sono i programmi, ancora non ho sentito niente…»Mercato Juve, addio a Hjulmand? Il danese verso una big europea che ora è in vantaggio! Cosa sta succedendo Sarri svela: «Io per il mio futuro sono...
Il documentario sul bomber inglese svela una vita trascorsa tra sfide, cadute e trionfi, dal lavoro in fabbrica alla gloria con il Leicester City Leggi tutto facebook
Chi te lo fa fare? Mi dicevano tutti così: Lombardo svela i retroscena del suo arrivo in panchina x.com