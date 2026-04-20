Alvaro Arbeloa ha commentato la situazione del Real Madrid, sottolineando che la squadra ha vissuto due stagioni senza vittorie ufficiali. Il calciatore ha anche annunciato che chiarirà il suo futuro alla fine di questa stagione. La squadra sta attraversando un periodo difficile, considerato uno dei più complessi degli ultimi dieci anni. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un momento di riflessione per il club, che sta affrontando alcune sfide sportive importanti.

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© Calcionews24.com - Real Madrid, Arbeloa ammette: «Due anni senza titoli? A volte le cose non vanno come si vorrebbe…Ecco quale sarà il mio futuro a fine stagione»

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