Nucleare | Starmer punta su Trump per attrarre capitali USA

Il governo britannico ha approvato la revisione Fingleton, un piano che prevede di accelerare la costruzione di nuove centrali nucleari. Per raggiungere questo obiettivo, le autorità intendono allentare le regole urbanistiche e unificare gli enti regolatori coinvolti nel settore. Il leader del partito si è espresso pubblicamente, sottolineando l'importanza di attrarre investimenti dagli Stati Uniti per il progetto.

Il governo britannico ha approvato la revisione Fingleton, un piano che mira a accelerare la costruzione di nuove centrali nucleari attraverso il rilassamento delle regole urbanistiche e l’unificazione degli enti regolatori. Questa mossa strategica di Keir Starmer punta esplicitamente ad attrarre capitali statunitensi, creando un terreno comune con l’amministrazione Trump, che mostra scarso interesse per le energie come l’eolico ma forte apertura verso il nucleare. L’iniziativa prevede la creazione di una strategia regolatoria internazionale entro l’autunno del 2026, aprendo la strada a investimenti diretti da parte di aziende americane in siti chiave come Hartlepool e Oldbury. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nucleare: Starmer punta su Trump per attrarre capitali USA Articoli correlati Leggi anche: Starmer-Trump,uniti: "No nucleare Iran" Varese: 4 ville storiche per attrarre capitali esteriLa Camera di Commercio di Varese ha avviato una campagna internazionale per attrarre capitali esteri verso immobili storici della provincia. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nucleare Starmer punta su Trump per... Discussioni sull' argomento La nuova proposta di Giorgia Meloni alle opposizioni sulla guerra. Il punto di Alessandra Sardoni; Bombe sul Libano. Intercettato missile sulla Turchia, Macron: Un attacco a Cipro è a tutta Europa. Energia Nucleare, la UE cambia rotta e spinge sui mini reattoriStrategia UE sul nucleare: mini reattori modulari SMR, 200 milioni per nuove tecnologie e primi impianti entro dieci anni. msn.com Washington punta il dito contro Pechino: dubbi su un test nucleare a Lop NurSecondo quanto riportato da Newsweek, un alto funzionario dell’amministrazione statunitense ha reso note ulteriori informazioni su un presunto esperimento nucleare condotto dalla Cina nel 2020. Le ... ilgiornale.it Secondo Mingozzi ripristinare le centrali a carbone o illudersi che il nucleare con impianti di dimensioni ridotte possano sostenere lo sviluppo industriale italiano o ridurre il costo delle bollette è una finta e illusoria soluzione e soprattutto è un tentativo disperat - facebook.com facebook Chi vuole andare in gita nella centrale nucleare Sogin riapre al pubblico le porte di quattro impianti e apre le iscrizioni x.com