Lombardia | imprese e università si uniscono contro la carenza di talenti

In Lombardia, imprese e università stanno collaborando per affrontare la mancanza di talenti nel settore tecnico, che ha portato a un divario del 54%. Le università stanno aggiornando i loro programmi per includere nuove competenze digitali, mentre le aziende partecipano a iniziative di formazione e tirocini. Questa collaborazione mira a sviluppare figure professionali più preparate per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro locale. La strategia si concentra sulla formazione di studenti con competenze aggiornate nel campo tecnologico e digitale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui