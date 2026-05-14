Lombardia | imprese e università si uniscono contro la carenza di talenti
In Lombardia, imprese e università stanno collaborando per affrontare la mancanza di talenti nel settore tecnico, che ha portato a un divario del 54%. Le università stanno aggiornando i loro programmi per includere nuove competenze digitali, mentre le aziende partecipano a iniziative di formazione e tirocini. Questa collaborazione mira a sviluppare figure professionali più preparate per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro locale. La strategia si concentra sulla formazione di studenti con competenze aggiornate nel campo tecnologico e digitale.
? Punti chiave Come faranno le università a colmare il gap del 54% tecnico?. Quali nuove competenze digitali entreranno nei programmi accademici lombardi?. Chi sono i nove rettori che firmano questo patto strategico?. Cosa rischia l'economia lombarda senza nuovi specialisti e manager?.? In Breve Nel 2025 il 45,6% dei profili ricercati risultava difficile da reperire in Lombardia.. Le carenze tecniche raggiungono il 54% mentre i manager mancano al 45,2%.. Accordo triennale 2026-2029 tra Assolombarda e nove università lombarde coinvolte.. Rettori Cattolica, Bocconi, Statale, Iulm, San Raffaele, Bicocca, Pavia, Politecnico e Insubria partecipano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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