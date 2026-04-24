Manageritalia Lombardia consegnate 69 borse di studio ai giovani talenti bergamaschi dalle scuole medie all’università

A Bergamo, Manageritalia Lombardia ha consegnato 69 borse di studio a giovani talenti provenienti dalle scuole medie e dall’università. L’iniziativa, partita da Milano, ha coinvolto studenti della provincia, offrendo loro un aiuto economico per proseguire i propri studi. La cerimonia si è svolta in un clima di soddisfazione, con i beneficiari che hanno ricevuto ufficialmente il sostegno promesso dall’associazione.

Bergamo. Dopo l’avvio a Milano, il road show di Manageritalia Lombardia dedicato alla valorizzazione del merito dei giovani studenti lombardi ha fatto tappa ieri sera a Bergamo, nei suggestivi spazi dell’ex centrale termica Daste a Bergamo, per la quinta delle sei tappe previste in tutta la Lombardia. Nel corso della cerimonia sono state consegnate 69 borse di studio, dal Fondo Mario Negri, il Fondo contrattuale di previdenza integrativa dei dirigenti del terziario, riconoscimenti destinati a sostenere l’impegno e il talento di studenti e studentesse dalle scuole medie all’università della provincia di Bergamo. A consegnare i prestigiosi riconoscimenti Gian Mario Gambirasio, Vicepresidente Manageritalia Lombardia e Antonella Portalupi, Presidente Fondo Mario Negri.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Manageritalia Campania, consegnate 74 borse di studio a supporto dei giovani talenti Liuc, contributi ai giovani talenti: consegnate 10 borse di studio agli studentiCastellanza (Varese), 12 marzo 2026 – Dieci borse di studio sono state consegnate martedì all’Università Liuc, alla presenza del rettore Anna... Panoramica sull’argomento Manageritalia Lombardia, consegnate 69 borse di studio ai giovani talenti bergamaschi dalle scuole medie all’universitàBergamo. Dopo l’avvio a Milano, il road show di Manageritalia Lombardia dedicato alla valorizzazione del merito dei giovani studenti lombardi ha fatto tappa ieri sera a Bergamo, nei suggestivi spazi d ... bergamonews.it Manageritalia premia a Varese 89 studenti: «Investire nei giovani è costruire il futuro»A Villa Ponti la terza tappa del road show che coinvolge tutta la Lombardia e punta a rafforzare il legame tra scuola, giovani e sviluppo economico del territorio attraverso il sostegno concreto al me ... varesenews.it