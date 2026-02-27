I Ciuma Trio in concerto con un omaggio alla grande mostra sul Barocco
Domenica 1 marzo al Ridotto del teatro Diego Fabbri si tiene il concerto dei Ciuma Trio, che propone un omaggio alla mostra sul Barocco allestita al Museo San Domenico. L’evento fa parte di
Con "Tutta la musica che c'è", domenica 1 marzo al Ridotto del teatro Diego Fabbri si rinnova l'appuntamento con "11:11 Quadri Musicali" che, per l'occasione, invita il pubblico a un percorso musicale e artistico dedicato alla Grande Mostra allestita al Museo San Domenico dal titolo "Barocco.
Le attività del Rotary Club Forlì: dalla presentazione della grande mostra sul Barocco alla solidarietà alla mensa della CaritasMartedì alle 20 al Circolo Aurora, a Palazzo Albicini, Gianfranco Brunelli, vicepresidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e curatore...
Musei San Domenico, in attesa della grande mostra sul Barocco un focus con il direttore Gianfranco BrunelliIn attesa di poter vedere dal vivo le oltre 200 opere in mostra, tra lavori di Bernini, Guercino, Rubens e Fontana e Boccioni, il dottor Brunelli...