Oltre 400 foto in saggi e articoli per raccontare due anni di vita dell’Alberoni
È stato pubblicato un volume di 343 pagine che raccoglie oltre 400 fotografie, accompagnate da saggi e articoli dedicati a due anni di vita dell’Alberoni. Tra i contenuti, ci sono contributi di autori noti e testi curati dalla redazione stessa. La pubblicazione si propone di offrire un resoconto visivo e scritto di questo periodo, attraverso una selezione di immagini e testi che illustrano momenti significativi di quel periodo.
In tutto 343 pagine con più di 400 fotografie distribuite in più di 50 tra articoli e saggi, firmati in parte da significativi autori e in parte a cura della redazione.Sono queste le caratteristiche principali del VI volume di Auxilium a Domino, pubblicazione del Collegio Alberoni, nata nel 2011.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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