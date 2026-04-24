Oltre 400 foto in saggi e articoli per raccontare due anni di vita dell’Alberoni

È stato pubblicato un volume di 343 pagine che raccoglie oltre 400 fotografie, accompagnate da saggi e articoli dedicati a due anni di vita dell’Alberoni. Tra i contenuti, ci sono contributi di autori noti e testi curati dalla redazione stessa. La pubblicazione si propone di offrire un resoconto visivo e scritto di questo periodo, attraverso una selezione di immagini e testi che illustrano momenti significativi di quel periodo.