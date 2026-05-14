Lodi addio ai tralicci | liberati 11 ettari di suolo urbano

A Lodi, sono stati rimossi tralicci che occupavano circa 11 ettari di suolo urbano. La procedura ha portato al recupero di 135 tonnellate di metallo, che saranno smaltite o riutilizzate secondo le normative vigenti. I terreni liberati saranno destinati a nuovi usi, anche se al momento non sono stati ancora definiti i progetti specifici. La rimozione dei tralicci si inserisce in un’operazione di riqualificazione dell’area, con l’obiettivo di restituire spazio alla città.

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? Punti chiave Come verranno utilizzati gli 11 ettari di terreno liberati a Lodi?. Cosa accadrà alle 135 tonnellate di metallo recuperate dai tralicci?. Perché Terna ha deciso di interrare i cavi proprio ora?. Quando finiranno i lavori per liberare il centro della città?.? In Breve Rimozione di 17 tralicci e 4 km di linee aeree entro fine maggio.. Recupero di 120 tonnellate di ferro e 15 tonnellate di conduttori metallici.. Intervento legato al piano provinciale per l'elettrodotto Chignolo Po-Maleo.. Liberazione di 11 ettari di suolo urbano pari a 15 campi da calcio.. A Lodi inizia oggi la fase conclusiva per lo smantellamento dei tralicci elettrici nel centro abitato, un’operazione che libererà circa 11 ettari di terreno urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lodi, addio ai tralicci: liberati 11 ettari di suolo urbano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La provincia di Bari 'divorata' dal cemento: persi oltre 37mila ettari di suoloLa terra trema sotto il peso del cemento e il capoluogo pugliese non fa eccezione. Verde urbano: stop al consumo di suolo e obbligo di nuovi alberi? Domande chiave Come cambieranno i nostri parcheggi e le città dopo il 2031? Quali comuni italiani possono decidere di non aderire al piano? Perché... Terna avvia la rimozione di tralicci dell'alta tensione a LodiTerna ha avviato l'ultima fase delle attività di rimozione di 17 tralicci dell'alta tensione a Lodi. Il gestore della rete prevede di smantellare in tutto 4 km di linee aeree risalenti agli anni '50, ... ansa.it Cadono i tralicci dell’elettrodotto: saranno interrati 1,6 chilometri di caviAddio ai cavi dell’alta tensione e ai tralicci che attraversano il territorio di Coriano. All’inizio del 2026 partiranno i lavori di Terna per interrare l’elettrodotto. Nel cosiddetto anello ... ilrestodelcarlino.it