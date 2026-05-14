Lodi addio ai tralicci | liberati 11 ettari di suolo urbano
A Lodi, sono stati rimossi tralicci che occupavano circa 11 ettari di suolo urbano. La procedura ha portato al recupero di 135 tonnellate di metallo, che saranno smaltite o riutilizzate secondo le normative vigenti. I terreni liberati saranno destinati a nuovi usi, anche se al momento non sono stati ancora definiti i progetti specifici. La rimozione dei tralicci si inserisce in un’operazione di riqualificazione dell’area, con l’obiettivo di restituire spazio alla città.
? Punti chiave Come verranno utilizzati gli 11 ettari di terreno liberati a Lodi?. Cosa accadrà alle 135 tonnellate di metallo recuperate dai tralicci?. Perché Terna ha deciso di interrare i cavi proprio ora?. Quando finiranno i lavori per liberare il centro della città?.? In Breve Rimozione di 17 tralicci e 4 km di linee aeree entro fine maggio.. Recupero di 120 tonnellate di ferro e 15 tonnellate di conduttori metallici.. Intervento legato al piano provinciale per l'elettrodotto Chignolo Po-Maleo.. Liberazione di 11 ettari di suolo urbano pari a 15 campi da calcio.. A Lodi inizia oggi la fase conclusiva per lo smantellamento dei tralicci elettrici nel centro abitato, un’operazione che libererà circa 11 ettari di terreno urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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