La provincia di Bari ' divorata' dal cemento | persi oltre 37mila ettari di suolo

In Puglia, la perdita di suolo agricolo continua a essere una preoccupazione crescente, con oltre 37mila ettari di terreno scomparsi nella provincia di Bari. La Giornata della Terra, celebrata oggi, serve anche a mettere in luce i dati diffusi da Coldiretti che evidenziano come l’espansione edilizia stia “consumando” sempre più spazi naturali. La situazione riflette un trend di urbanizzazione che coinvolge anche il capoluogo pugliese e le aree circostanti.

La terra trema sotto il peso del cemento e il capoluogo pugliese non fa eccezione. In occasione della Giornata della Terra, che si celebra oggi 22 aprile, i dati diffusi da Coldiretti Puglia tracciano un quadro inquietante sullo stato di salute del nostro territorio. Il consumo di suolo corre.🔗 Leggi su Baritoday.it

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