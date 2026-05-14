Localizzazione di un nuovo impianto di discarica confinante con il territorio comunale netto no della Maggioranza

Le opposizioni e i gruppi consiliari del Comune di Osimo hanno espresso una netta contrarietà alla proposta di localizzare un nuovo impianto di discarica vicino al territorio comunale. Hanno deciso di presentare un ordine del giorno urgente da discutere nel prossimo consiglio comunale, nel quale si oppongono all’ipotesi di realizzare l’impianto in quella zona. La maggioranza ha invece mantenuto una posizione di netta contrarietà al progetto. La discussione si terrà nel prossimo incontro consiliare.

OSIMO – Ferma contrarietà al progetto. È quanto affermando con decisione i gruppi consiliari del Comune di Osimo che sostengono l’amministrazione Glorio, i quali hanno presentato un ordine del giorno urgente da discutere nel Consiglio comunale di lunedì prossimo respingendo l’ipotesi di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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