Coldiretti Marche contro il nuovo impianto fotovoltaico a terra | Un colpo al cuore dell' agricoltura e del territorio

A Potenza Picena, l’associazione di agricoltori ha espresso forte opposizione al progetto di un grande impianto fotovoltaico che prevede l’occupazione di 45 ettari di terreno agricolo. La decisione diinstallare pannelli solari su un’area così vasta ha suscitato preoccupazioni sulla possibile perdita di terreni dedicati all’agricoltura e alla produzione locale. Nessuna valutazione ufficiale è stata ancora resa pubblica sui rischi e sui benefici dell’intervento.

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POTENZA PICENA - “Pensare di occupare 45 ettari di suolo agricolo per realizzare un mega impianto fotovoltaico a terra, andando ad occupare suolo agricolo, rappresenta una scelta gravissima in un territorio che vive di agricoltura, produzioni di qualità e presidio rurale. Prima di sacrificare.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dalla semplificazione amministrativa al no al fotovoltaico a terra: in Regione il decalogo di ColdirettiL'onda gialla dei trattori e il suono assordante dei campanacci hanno travolto il cuore di Firenze con il manifesto delle esigenze della categoria... No al fotovoltaico, contro l’impianto anche il ComuneNo all’impianto agrivoltaico a terra nella zona di Fornaci, 210mila metri quadri di moduli su campi agricoli tra via del Serpente e la tangenziale... Argomenti più discussi: Revisione del regolamento sui cinghiali, l'attacco di Coldiretti: Rischioso ritorno al passato che penalizza l'agricoltura; Agricoltura in crisi, Befanucci: Nelle Marche imprese a rischio sopravvivenza; Biofavole, azienda agricola di Alessandra Poggi, premiata dalla Camera di Commercio. Coldiretti Donne Marche: Imprenditoria femminile consapevole e determinata; Campagna Amica, nuovo mercato settimanale al Centro Direzionale Benelli. Pesaro prima città delle Marche per numero di mercati agricoli. La revisione del regolamento cinghiali è un rischioso ritorno al passato che penalizza un'agricoltura già in difficoltà vivere.me/gKnw #cinghiali #coldiretti #marche #agricoltura x.com Assemblea Coldiretti a Montesilvano: 1500 agricoltori marchigiani presenti e uniti contro il carocarburanti a MontesilvanoSono 1500 gli agricoltori marchigiani che hanno partecipato all’assemblea interregionale Coldiretti a Montesilvano, in Abruzzo, per protestare contro l'aumento dei costi di produzione causato ... corriereadriatico.it