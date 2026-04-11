L’obesità sana non esiste anche con esami perfetti rischio malattia e morte aumenta | lo studio

Uno studio recente afferma che non esiste un’obesità “sana”. Secondo i ricercatori, anche con esami clinici perfetti, chi ha un peso eccessivo ha maggiori probabilità di sviluppare malattie e di morire prematuramente. L’indagine sottolinea che l’obesità rappresenta un fattore di rischio indipendentemente dalla presenza di eventuali parametri di salute ottimali. Questi dati rafforzano l’idea che il sovrappeso sia legato a rischi concreti per la salute a lungo termine.

(Adnkronos) – Obeso, ma sano? Impossibile. Non si può essere obesi e in salute: se l'eccesso di peso è importante, il rischio di malattie e di morte cresce, e anche avere analisi perfette non è una garanzia per il futuro. Parola degli esperti della Società italiana dell'obesità (Sio), che rilanciano uno studio inglese condotto da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Ricerca, l’obesità sana non esiste: cuore a rischio il 60% in più anche con esami perfettiUn importante eccesso di peso, pur senza complicanze immediate, può aumentare fino al 60% il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari...

Perché l’obesità ‘metabolicamente sana’ non esiste: la ricercaNon esiste l’obesità ‘buona’: uno studio dell’Imperial College London smonta la vecchia idea rassicurante del ‘metabolicamente sano’.

Temi più discussi: Obeso ma sano? Impossibile, le analisi perfette non contano: lo studio e l'allarme; L'obesità sana non esiste: rischi cardiovascolari e oncologici anche in assenza di alterazioni metaboliche; Obesità, il mito della forma sana cade: anche senza diabete aumenta il rischio cardiovascolare; Obesità metabolicamente sana: perché è un mito pericoloso.

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Perché l’obesità ‘metabolicamente sana’ non esiste: la ricercaPhoto by: Lino Mirgeler/picture-alliance/dpa/AP Images Non esiste l’obesità ‘buona’: uno studio dell’Imperial College London ... msn.com

L'obesità causa circa 2.8 milioni di morti all'anno e assorbe il 7% del budget sanitario UE (FAO et al., 2017). Il progetto #CICERO educa sui benefici di una dieta sana basata su prodotti locali e controllati, affrontando l'iperconsumo e l'obesità. #CERV #EUValu - facebook.com facebook