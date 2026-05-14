lo spettro della guerra in iran sul meeting dei signori del g2

La tregua tra Iran e Stati Uniti si mantiene, ma la stabilità appare fragile e precaria. Nonostante l'accordo, il conflitto tra le due nazioni non si è mai completamente interrotto, lasciando un clima di tensione persistente. L'attenzione internazionale si concentra sui recenti sviluppi e sulle discussioni che si svolgono tra i principali attori globali, mentre le tensioni si riflettono anche nei rapporti tra le grandi potenze.

La tregua tra Iran e Stati Uniti regge ancora, ma sempre più come una costruzione traballante sopra un conflitto che non si è mai del tutto cessato. Dietro le dichiarazioni del presidente americano, che descriveva l’apparato militare iraniano come «decimato e annientato» dopo mesi di scontri, emergono valutazioni riservate dell’intelligence americana che affermano che Teheran ha riacquistato l’accesso operativo su 30 dei 33 siti missilistici lungo lo Stretto di Hormuz, ha ricostituito il 90% delle sue strutture sotterranee di stoccaggio e lancio, e ha recuperato circa il 70% dei lanciatori mobili e del suo arsenale missilistico prebellico. La rivelazione indebolisce la narrativa della vittoria militare e strategica americana e mostra, piuttosto, un equilibrio ancora fluido.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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