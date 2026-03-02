L’Iran dopo Khamenei | il vuoto di potere e lo spettro di una nuova guerra nel Golfo

L’Iran si trova in una fase di incertezza dopo la morte di Khamenei, con un vuoto di potere che preoccupa gli osservatori internazionali. La situazione nel Golfo si fa più tesa, e cresce il timore di un’escalation militare. Il governo iraniano e le forze di sicurezza sono coinvolti in diverse mosse che potrebbero influenzare la stabilità regionale. La comunità internazionale osserva attentamente gli sviluppi.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Iran, Khamenei agli Usa: “Navi da guerra nel Golfo? Più pericolosa l’arma che può affondarle”(Adnkronos) – Le navi da guerra sono certamente pericolose, "ma ciò che è più pericoloso è l'arma che può affondarle in mare".

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, i media israeliani: «Khamenei è morto, recuperato il corpo». Trump: «Non volevano accordi, posso chiudere la guerra in 2-3 giorni». Teheran colpisce basi nel Golfo e Dubai

L’Iran dopo Khamenei e lo spettro di una nuova guerra nel Golfo

Altri aggiornamenti su Iran dopo.

Temi più discussi: Iran dopo Khamenei: ecco chi comanda ora e i nomi dei possibili successori; Qual è il vero obiettivo di Trump in Iran dopo Khamenei?; Scacco all’Iran: è morto Ali Khamenei, e ora? - ISPI; Iran, chi guida il Paese dopo l'uccisione di Khamenei: le 4 figure chiave.

Il portiere dell’Iran è scomparso dopo aver scritto: Khamenei, sei Satana. Il messaggio della moglieDa giorni non c'è più traccia di Rashid Mazaheri, calciatore molto famoso in Iran ed ex portiere della nazionale: dopo un suo post durissimo contro il ... fanpage.it

Chi governa in Iran dopo KhameneiLa morte di Khamenei ha spinto l’Iran a una transizione rapida con un Consiglio temporaneo e l’elezione imminente del nuovo leader supremo, mentre la popolazione resta divisa tra celebrazioni ... startmag.it

Solo applausi per Leila, una voce libera, indipendente e coraggiosa Dopo aver tentato di spiegare il Venezuela ai venezuelani, la sinistra in Italia prova a spiegare l’Iran agli iraniani… sempre dalla parte sbagliata. - facebook.com facebook

#tagada E' possibile un cambio di regime in Iran dopo l'attacco di USA e Israele La risposta di Claudio Cerasa x.com