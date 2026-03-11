Congo, padre Ruaro depone al tribunale di Parigi sui crimini dei signori della guerra

Un tribunale di Parigi ha convocato un sacerdote come testimone per testimoniare sui crimini commessi dai signori della guerra nella Repubblica Democratica del Congo. Il sacerdote ha deposto riguardo alle sue esperienze dirette e alle violenze a cui ha assistito nel paese africano. La testimonianza si inserisce nel procedimento giudiziario in corso, senza ulteriori dettagli sui responsabili o le indagini.

Un tribunale di Parigi lo ha chiamato come testimone di crimini commessi dai signori della guerra nella Repubblica Democratica del Congo. E lui è andato, il 2 dicembre 2025. Padre Silvano Ruaro, Missionario Dehoniano, vicentino di Monte Magrè di Schio, 87 anni, ha parlato per 4 ore affermando che i miliziani arrivati nella sua missione di Mambasa erano di Jean-Pierre Bemba, attuale ministro congolese.

Ho testimoniato su stupri e crimini di guerra in Congo. Adesso ricevo minacce e vengo screditato: il racconto del missionario Silvano Ruaro‘Te la senti di parlare davanti a me? Non hai vergogna?’. ‘No, tu sei come il mio papà!’, mi ha risposto lei, 13 anni. Allora ho accettato di fare da interprete e tradurre il racconto che questa mia ... ilfattoquotidiano.it