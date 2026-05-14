Un episodio di recente attenzione riguarda una donna che ha colpito il marito con uno schiaffo poco prima di scendere da un aereo in Vietnam. La scena è stata ripresa in un video che ha fatto il giro del web, attirando l’attenzione sull’episodio. La donna, nota pubblicamente, ha avuto un confronto teso con il marito durante il viaggio, senza ulteriori dettagli sui motivi dello scontro.

Gentile Direttore Feltri, finalmente forse abbiamo capito perché Brigitte Macron rifilò quel celebre schiaffo al presidente francese poco prima di scendere dall'aereo in Vietnam. Secondo alcune rivelazioni contenute in un libro francese, Macron avrebbe scambiato messaggi con un'attrice franco-iraniana. Nulla di scandaloso, pare: complimenti, attenzioni, parole gentili. Eppure tanto sarebbe bastato a scatenare la furia della première dame. Le chiedo: oggi pure i messaggini sono diventati tradimento? Mattia Zema Caro Mattia, io, in relazione a quella iconica scenetta, mi pongo un altro quesito: perché quelle immagini fecero sorridere mezzo mondo invece di indignare? Immagina per un attimo il contrario: un presidente uomo che prende a schiaffi la moglie davanti alle telecamere prima di scendere da un volo di Stato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo schiaffo di Brigitte e l'ipocrisia femminista

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