Durante un evento in Vietnam, il portellone dell’aereo presidenziale si apre e le telecamere riprendono la coppia più seguita di Francia. In quel momento, Brigitte Macron colpisce con una manata il marito, il presidente francese, davanti a numerosi presenti e ai media internazionali. La scena si svolge subito dopo l’arrivo in loco, attirando l’attenzione su un episodio che ha fatto discutere.

Atterrano in Vietnam, si apre il portellone dell’Airbus presidenziale, le telecamere sono puntate sulla coppia più osservata di Francia. e BOOM: Brigitte Macron piazza una manata al presidente francese Emmanuel Macron, suo marito, davanti al mondo intero. Lui prova a sorridere con la calma di chi sta negoziando una crisi diplomatica, lei ha la faccia di chi ha appena visto qualcosa che non avrebbe mai dovuto leggere. Amante o spasimante?. Per mesi l’Eliseo ha cercato di archiviare la scena come un innocente “momento di complicità”. Una coppia, che scherza, si diceva. La realtà? Qualcuno forse dormirà più spesso sul divano dell’Airbus. Leggi anche Brigitte prende a schiaffi Macron prima di scendere dall'aereo: il video inchioda il presidente francese, ma lui smentisce.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ecco cosa c’è dietro lo schiaffo di Brigitte a Macron: una scenata di gelosia per l’attrice Farahani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Brigitte Macron è donna: la sentenza del tribunale - Vita in diretta 06/01/2026

Notizie correlate

Macron e lo schiaffo da Brigitte sull'aereo "per gelosia" verso l'attrice Golshifteh Farahani: l'indiscrezioneL’attrice Golshifteh Farahani sarebbe la causa dello schiaffo dato da Brigitte a Macron su un aereo nel 2025, stando a una indiscrezione lanciata dal...

Vi ricordate lo schiaffo di Brigitte a Macron? Secondo i media francesi era per gelosia. “Presunta liaison platonica del presidente con un’attrice franco-iraniana”Roma, 13 maggio 2026 – Vi ricordate il famoso schiaffo che Brigitte diede a Macron scendendo dall’aereo le cui immagini fecero il giro del mondo?...

Argomenti più discussi: Brigitte Nielsen: Passai una notte con Sean Penn per vendicarmi di Madonna, lei era fuori dalla porta. Stallone? A letto era un coniglio; Roma femminile, Giugliano Che scudetto, ecco cosa mi ha scritto Dybala. Totti? Vorrei incontrarlo; Juve, Spalletti: David farà una grande prestazione, ecco cosa apprezzo di più di Yildiz; Non uccideteli, ecco cosa sono i ragnetti rossi che infestano i balconi e perché non vanno eliminati.

Rivelato il mistero del famigerato schiaffo di Brigitte Macron a Emmanuel: ecco chi c'è dietro x.com

Rivelato il mistero del famigerato schiaffo di Brigitte Macron a Emmanuel: ecco chi c'è dietroSi riapre il caso del celebre schiaffo sull’aereo presidenziale dato da Brigitte ad Emmanuel Macron. Secondo il giornalista Florian Tardif, all’origine della tensione ci sarebbero alcuni messaggi sc ... msn.com