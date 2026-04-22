Brigitte Nielsen e Madonna lo scontro raccontato a Belve | lo schiaffo in discoteca e la vendetta con Sean Penn

Nel corso degli anni Ottanta, le vite di due grandi star del panorama musicale e cinematografico si sono incrociate in un episodio che ha attirato l’attenzione dei media. Durante una serata in discoteca, una delle due ha riferito di aver ricevuto uno schiaffo dall’altra, mentre si sono susseguite dichiarazioni e commenti su una presunta vendetta legata a un rapporto con un attore. La vicenda è stata raccontata recentemente in un’intervista televisiva.

Nel cuore degli anni Ottanta, il mondo del gossip internazionale fu scosso da un acceso scontro tra due delle icone più celebri del decennio: Brigitte Nielsen e Madonna. L’episodio, avvenuto nel 1987 all’interno di un club, vide la Nielsen protagonista di una reazione plateale contro la popstar, colpevole – secondo il racconto dell’attrice danese – di averla provocata ripetutamente in pista, calpestandola volutamente. Madonna, accompagnata dal suo numeroso corpo di sicurezza, avrebbe iniziato a premere con insistenza i piedi della Nielsen mentre questa ballava con un’amica. Brigitte Nielsen a Belve L’icona scandinava ha ripercorso la....🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Brigitte Nielsen e Madonna, lo scontro raccontato a Belve: lo schiaffo in discoteca e la vendetta con Sean Penn Notizie correlate Belve, Brigitte Nielsen sul matrimonio con Sylvester Stallone: “Mi sentivo in pericolo”La prima serata ormai attesissima di Rai 2 è targata Belve e Francesca Fagnani, come sempre, non delude i suoi spettatori. La versione di Brigitte Nielsen: intervista esclusiva a BelveLa versione di Brigitte Nielsen: intervista esclusiva a Belve L’iconica attrice danese ripercorre i momenti più intensi e controversi del suo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Con Sylvester Stallone mi sentivo in pericolo, il racconto di Brigitte Nielsen a 'Belve'; Brigitte Nielsen si confessa a Belve: Ho litigato con Madonna in un club. Gli ospiti di Francesca Fagnani; Belve, Brigitte Nielsen su Stallone e Madonna: Ho litigato con lei, l'ho spinta; Mi trattava come un’auto: Brigitte Nielsen racconta a Belve il matrimonio con Sylvester Stallone. Brigitte Nielsen racconta scontro con Sylvester Stallone e lite con MadonnaBrigitte Nielsen a Belve, il racconto contro Stallone e Madonna Chi: l’attrice danese Brigitte Nielsen, ex moglie di Sylvester Stallone, protagonista ... assodigitale.it Brigitte Nielsen a Belve: «Il matrimonio con Sylvester Stallone? Terribile, una cosa che non dimenticherò mai. Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente»La ex modella, icona degli anni 80, ripercorre i passaggi più difficili della sua vita: il bullismo a scuola, la dipendenza dall’alcol, fino alle nozze finite all’improvviso ... vanityfair.it Brigitte Nielsen a Belve, la lotta contro l'alcol e come è finita nella "black list" di Hollywood: «Stallone A letto era più un coniglio…» - Il video x.com Brigitte Nielsen e Sylvester Stallone al Roman Sport Center. Quando venivano a Roma si allenavano lì. La palestra era a due passi da via Veneto ed è stata una delle prime ad essere aperta fino a tarda sera. - facebook.com facebook