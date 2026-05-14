Lo massacrano in cinque per rubargli il telefono in via Melchiorre Gioia a Milano | tre arresti e due denunce
In via Melchiorre Gioia a Milano, cinque giovani hanno aggredito un ragazzo di 25 anni per rubargli il telefono. Durante l’episodio, sono stati coinvolti cinque individui, tre dei quali sono stati arrestati e due denunciati dalla polizia di Stato. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla cattura dei responsabili, che sono stati identificati e portati in carcere o segnalati alle autorità competenti.
La polizia di Stato ha fatto scattare tre arresti e due denunce a carico dei cinque ragazzi responsabili di una violenta aggressione e rapina in via Melchiorre Gioia a Milano ai danni di un ragazzo di 25 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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