Nel centro storico di Roma, i carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno condotto controlli approfonditi che hanno portato all’arresto di cinque persone e alla denuncia di tre individui. Le operazioni sono state svolte in vari punti della zona, senza ulteriori dettagli sui motivi degli interventi o sulle identità delle persone coinvolte.

Cinque persone sono state arrestate e tre denunciate nel corso di controlli minuziosi effettuati nel centro storico di Roma dai carabinieri appartenenti alla Compagnia Roma Centro. Queste persone sono accusate, a vario titolo, di reati contro il patrimonio e di violazioni delle misure cautelari vigenti. L’attenzione dei militari si è concentrata in particolare sulle principali vie dello shopping della capitale. Arresti in via del Corso e via del Tritone. In via del Corso, i carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno proceduto all’arresto di due uomini di nazionalità romena, rispettivamente di 36 e 35 anni. Entrambi sono risultati privi di fissa dimora e con precedenti penali, e sono stati catturati subito dopo aver rubato un paio di occhiali da sole del valore di circa 175 euro presso un’ottica locale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli nel centro storico, cinque arresti e tre denunce

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