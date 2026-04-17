Ospita due conoscenti e loro lo aggrediscono | minacce con coltello per rubargli orologio e telefono

Due conoscenti che avevano trovato ospitalità in casa di un uomo si sono trasformati in aggressori. Dopo un litigio tra i due, l’uomo ha chiesto loro di andarsene. In risposta, i due ragazzi lo hanno minacciato con un coltello e un oggetto in ferro, chiedendo di consegnare un orologio che indossava da circa trecento euro. L’episodio si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine.

Aveva ospitato in casa due ragazzi che conosceva. A fine serata hanno iniziato a litigare fra loro e gli ha chiesto quindi di andarsene: i due, infastiditi dalla richiesta, lo hanno minacciato con un coltello e un oggetto in ferro, intimandogli di consegnare l’orologio che indossava da circa 300.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Panoramica sull’argomento

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