Lo jesolano Schiavon confermato vicepresidente nazionale di Federalberghi

L’albergatore di Jesolo è stato riconfermato vicepresidente nazionale di Federalberghi e membro della giunta dell’associazione. La decisione è stata comunicata in seguito alla rielezione del presidente già in carica, che ha mantenuto la guida dell’organizzazione per il prossimo mandato. La notizia riguarda direttamente il Veneto e i suoi operatori del settore alberghiero, che vedono rafforzata la presenza rappresentativa a livello nazionale. La conferma è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali dell’associazione.

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