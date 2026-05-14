Lo jesolano Schiavon confermato vicepresidente nazionale di Federalberghi

Da veneziatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’albergatore di Jesolo è stato riconfermato vicepresidente nazionale di Federalberghi e membro della giunta dell’associazione. La decisione è stata comunicata in seguito alla rielezione del presidente già in carica, che ha mantenuto la guida dell’organizzazione per il prossimo mandato. La notizia riguarda direttamente il Veneto e i suoi operatori del settore alberghiero, che vedono rafforzata la presenza rappresentativa a livello nazionale. La conferma è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali dell’associazione.

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Per il Veneto e i suoi albergatori arriva una conferma di grande rilievo istituzionale: Massimiliano Schiavon è stato riconfermato vicepresidente nazionale e membro della giunta di Federalberghi nazionale, a seguito della conferma di Bernabò Bocca alla guida di Federalberghi per il prossimo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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