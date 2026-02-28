M5S Gubitosa confermato vicepresidente | Onorato della fiducia

Michele Gubitosa è stato confermato nel ruolo di vicepresidente del Movimento 5 Stelle. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta la prosecuzione del suo incarico all’interno del movimento. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli o commenti. La conferma avviene in un momento di continuità per il ruolo ricoperto dal politico all’interno del partito.

Gubitosa ha ribadito l'impegno portato avanti negli anni all'interno del Movimento, evidenziando come la fiducia ricevuta rappresenti uno stimolo ulteriore a proseguire nel lavoro politico Michele Gubitosa è stato confermato nel ruolo di vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Una riconferma che il parlamentare irpino ha accolto con soddisfazione e gratitudine, sottolineando il valore della fiducia ricevuta sia dal presidente Giuseppe Conte sia dalla comunità del Movimento. "La conferma nel ruolo di vicepresidente del Movimento 5 Stelle mi riempie di gioia e di orgoglio" ha dichiarato Gubitosa in un messaggio diffuso sui social.

“Solite promesse e scaricabarile: una premier in fuga dalla realtà”. Parla il vicepresidente del M5S, GubitosaSecondo il vicepresidente del M5S, Gubitosa Meloni non ha dato risposte ai problemi del Paese ed è per questo in fuga dalla realtà Michele Gubitosa,...

Pubblici esercizi, Mambelli confermato vicepresidente regionaleSi è svolta l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche di Fipe-Confcommercio Emilia Romagna, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi che...

Conte conferma Taverna vicepresidente del M5s, entrano Baldino, Licheri e PatuanelliIl 27 febbraio voteranno gli iscritti. Indicati anche i coordinatori dei comitati, ci sono Tridico e Perilli (ANSA) ... ansa.it

