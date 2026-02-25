Federalberghi la piacentina Cella eletta vicepresidente regionale con delega all’Appennino

La referente provinciale dell’associazione entra nella squadra di vertice dell’Emilia-Romagna, Confcommercio: «Riconoscimento che premia il lavoro delle imprese del territorio» La piacentina Ludovica Cella, presidente provinciale di Federalberghi Piacenza, è stata eletta vicepresidente regionale di Federalberghi Emilia-Romagna con delega all’Appennino. «Un incarico di rilievo - riporta la nota stampa dell'associazione di categoria - che porta Piacenza ai vertici dell’ospitalità emiliano-romagnola e rafforza il ruolo del territorio nelle politiche di sviluppo delle aree montane. L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea del 24 febbraio 2026, che ha rinnovato i propri organi dirigenti scegliendo per acclamazione Amedeo Faenza alla presidenza regionale». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche:

Confcommercio, Mauro Mambelli eletto vicepresidente regionale con delega al turismo

Giunta regionale di Fico, si fa largo Marco Sarracino (Pd) vicepresidente con delega al Lavoro. Casillo ai Trasporti