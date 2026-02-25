La sospensione dell’acqua si verifica a causa dei lavori dei tecnici del Gruppo Hera, programmati per giovedì 26, per attivare la nuova condotta idrica in via Copparo a Ferrara. Durante l’intervento, l’erogazione verrà temporaneamente interrotta per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento dell’impianto. La città si prepara a un’interruzione che durerà poche ore, mentre gli operai completano le operazioni di collegamento. La fine dei lavori è prevista entro la giornata.

I tecnici del Gruppo Hera saranno impegnati, giovedì 26, nella messa in servizio della nuova condotta idrica di via Copparo a Ferrara. L’intervento, portato avanti in sinergia con l’amministrazione comunale nell’ambito della realizzazione della nuova ciclovia, ha infatti visto la sostituzione di una porzione di rete nel tratto compreso tra le vie Ca’ Tonda e Pasquale Modestino. Durante i lavori, dalle 8.30 alle 16.30 circa di giovedì, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua ad alcune utenze della zona, già avvisate con volantino porta a porta. Si ricorda che alla ripresa del servizio è necessario lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto prima di utilizzarla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Lavori alla rete idrica, sospesa l'erogazione di acqua potabile: i dettagliPer interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, la società Cadf ha annunciato la sospensione dell'erogazione di acqua potabile prevista per martedì 16.

Leggi anche: Si rompe condotta, sospesa l'erogazione idrica a Grottaminarda

Argomenti correlati

Nuova ciclovia, in programma lavori alla condotta idrica: Sospesa l'erogazione d'acqua; Borgo Santa Maria (Pesaro), al via la nuova pista ciclopedonale: primo passo verso la Ciclovia del Foglia; Ciclovia del Sole, al via i lavori per realizzare il tratto bolognese dal Pontelungo a Casalecchio; Ciclovia del Sole, un altro tassello. Partiti i lavori del tratto Mediceo.

Una nuova ciclovia per scoprire la Basilicata in biciclettaUn percorso ad anello di oltre 300 chilometri tra montagne, borghi, parchi naturali e sapori autentici: la nuova Ciclovia Meridiana invita a scoprire la Basilicata pedalata dopo pedalata di Redazione ... msn.com

A due settimane dall’inaugurazione della nuova Ciclovia Pianisi–San Pietro, facciamo il punto su un progetto che rappresenta un passo importante per la mobilità sostenibile, la valorizzazione del territorio e la promozione di stili di vita sani. In questa intervista - facebook.com facebook