Livorno addio al violinista Piero Casapieri | fu tra i primi studenti della scuola musicale Mascagni

A Livorno si è spento a 91 anni il violinista Piero Casapieri, noto tra i primi studenti della scuola musicale Mascagni, fondata nel 1953. Dopo aver affrontato una lunga malattia, il musicista è deceduto lasciando un segno nella scena musicale locale. Casapieri aveva dedicato molti anni alla propria attività artistica, contribuendo alla formazione di diverse generazioni di musicisti nella città. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il panorama culturale e musicale di Livorno.

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