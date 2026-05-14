LIVE Sinner-Rublev ATP Roma 2026 in DIRETTA | primo ostacolo russo verso la finale
Benvenuti alla diretta del quarto di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma, tra Jannik Sinner e Andrey Rublev. È iniziata la partita tra i due tennisti, con il pubblico presente che assiste allo scontro tra il giocatore italiano e il russo. La sfida si svolge sul campo centrale e i due atleti si sono affrontati in questo incontro che rappresenta un passaggio importante nel torneo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Jannik Sinner ed il russo Andrey Rublev. Undicesimo confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro che conduce per 7-3. L’ultima sfida risale al Roland Garros 2025 quando il numero uno del mondo si impose in tre parziali nel match di ottavi di finale. Il vincente della sfida troverà in semifinale uno tra il russo Medvedev e lo spagnolo Landaluce. Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presente all’appuntamento dopo aver passeggiato nei turni disputati finora. L’italiano ha superato agevolmente l’austriaco Ofner, l’australiano Popyrin ed il connazionale Pellegrino.🔗 Leggi su Oasport.it
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