LIVE Sinner-Rublev ATP Roma 2026 in DIRETTA | primo ostacolo russo verso la finale

Benvenuti alla diretta del quarto di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma, tra Jannik Sinner e Andrey Rublev. È iniziata la partita tra i due tennisti, con il pubblico presente che assiste allo scontro tra il giocatore italiano e il russo. La sfida si svolge sul campo centrale e i due atleti si sono affrontati in questo incontro che rappresenta un passaggio importante nel torneo.

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